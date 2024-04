Virgilijus Alekna: jäin Leedu rekordita, aga õnneks jäi tippmark perekonda

„Veel eile olin Leedu rekordiomanik, aga täna kaotasin selle. Nüüd on Leedul ja maailmal uus rekordiomanik, aga tore, et see on minu poeg. Oleme peres kõik õnnelikud,“ sõnas Virgilijus Alekna Delfile antud usutluses.

Isa õnnitles poega täna hommikul. „Me rääkisime hommikul. Õnnitlesin teda ja küsisin, kuidas ta end tunneb. Ta vastas, et polnudki nii raske, ketas lendas hästi ja ilmaolud olid head. Ta ise on väga rahu,“ rääkis Leedu spordilegend.

Omal ajal kahekordseks olümpiavõitjaks ja kahekordseks maailmameistriks tulnud Alekna peab väga oluliseks ka poja ülimalt stabiilselt seeriat.

„Kõik tema kuus katset olid üle 70 meetri. See on päris hea. Ta on praegu heas vormis. Nädal tagasi võistles ta ka oma ülikoolis ja heitis treeningul ketast üle 71 meetri, samuti heitis ta mitu korda ligi 70 meetrit. Ja seda tavatingimustes. Ja nüüd sellel võistlusel olid ideaalsed ilmastikutingimused ja tulemuseks maailmarekord.“

Alekna sõnul oli Mykolas temalt uurinud, kas ta peaks minema võistlustele, kus puhuvad soodsad tuuled, või peaks ta piirduma ainult suurtel staadionitel toimuvate võistlustega.

„Ütlesin talle, et kui tahad rekordita jääda, nagu mina, siis ära võistle, kui tahad rekordit purustada, siis mine. Kui võimalik, siis tasub proovida. Nii juhtuski, et ta läks ja tegi rekordi.“

Mida see poja saavutus teile isiklikult tähendab? Kas olid ka rõõmupisarad? „Muidugi olid rõõmupisarad. Olin väga õnnelik. Küllap rõõmustab iga isa oma laste edu üle. Maailma edetabelis on ta esikohal.“

„Me ei arvanudki, et see maailmarekord igavesti püsib. 23 aastat tagasi olin ka ise selle rekordi ületamisele lähedal, aga mul ei vedanud. Kaks aastat hiljem sündis Mykolas ja tal õnnestus,“ sõnas Virgilijus, kes ei usu, et poja maailmarekord nende suhetes midagi muudab.