Täna selgub, kas pronksi võidab Tartu Bigbank või Pärnu võrkpalliklubi

Tartu meeskonna peatreener Alar Rikberg tõdes, et täna tuleb näidata viimase mänguga võrreldes sootuks teistsugust esitust. „Ise me selles seerias oma elu raskeks oleme teinud. Selge klubipoolne eesmärk on seatud see pronks ära võita, aga kuidas me sellega hakkama saame – me peame viimases mängus teistsugust sisu näitama,“ sõnas Rikberg, kes oli seeria neljanda mängu puhul kriitiline oma servi osas, vahendab Volley.ee.