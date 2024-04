NBA-s selgusid play-offi paarid, läänekonverentsi võitis Thunder

New York Knicks tõusis idas teisele kohale, kui alistas lisaaja järel Chicago Bullsi 120:119. Bullsi ridadesse kuuluv Henri Drell eile mänguminuteid ei teeninud.

Los Angeles Lakers alistas New Orleans Pelicansi 124:108. Samad meeskonnad kohtuvad ka play-in turniiril, kusjuures New Orleansil on koduväljakueelis.