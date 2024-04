Värske maailmarekordimees Alekna kiitis häid tingimusi: tuul lisas paar meetrit

„Teadsin, et olen valmis kaugele heitma, kuid ma ei avaldanud endale survet. Ma lihtsalt nautisin võistlust ja see õnnestus. Eeldasin, et ketas lendab [sellel katsel] üle 74 meetri, sest tuul lisab paar meetrit. Ja ma tean, kuidas üks hea heide välja näeb,“ lisas leedukas.

Intervjuu lõpus uuriti sportlaselt, kas tal on juba olnud võimalus oma isa, kahekordse olümpiavõitja Virgilij Aleknaga suhelda. Mykolas ütles, et saatis talle ainult sõnumi ja sai kohe vastuse.

„Ta just kirjutas, et see on hea töö. Tema, nagu minagi, on inimene, kes ei räägi palju,“ muigas Alekna.