Kalju lõi taktikalises lahingus Paidet. Tamm: neile võis tunduda, et nad kontrollivad olukorda

Eelmise hooajaga võrreldes on Kalju olnud tänavu üks suuremaid üllatajaid. Peatreener Nikita Andrejevi käe all mängitakse üsnagi sirgjoonelist mängu ja kaitses proovitakse asjad korras hoida. Kohtumises Paidega rõhuti oma trumpidele ja see tõigi edu. Nagu tõdes Kalju ründeliider Alex Matthias Tamm , siis Paide tegutses ettearvatult ning nende plaan toimis soovitult.

„Läksime kohtumisele teadmisega, et meil on all kaks rasket mängu. See oli nädala jooksul juba kolmas kohtumine. Seetõttu andsime teadlikult initsiatiivi ära. Paidele võiski tunduda, et nad mängivad rohkem palliga ja kontrollivad olukorda, kuid see oli meie poolt teadlik samm. Lasime neil seda teha, et omalt poolt hoida energiat ja nende ohtlikud käigud keskväljal kinni panna,“ selgitas Tamm võitjate taktikat.