Jürgen Henn on tõusmas koondise peatreeneriks. Miks? Kellega? Kuidas edasi?

Praeguseks on avalik saladus, et Hennile pakuti koondise peatreeneri rolli juba mullu, kuid ta tõdes, et ei ole väljakutseks veel valmis. Nii mindigi edasi kooslusega, kus Thomas Häberli oli jätkuvalt peatreener ning Henn tema abiline. Lisaks kaasati tiimi Joel Lindpere. Nüüdseks on antud seltskond koostööd teinud kahe koondiseakna jooksul. Märtsikuine EM-i play-off Poola vastu läks eestlastel aga totaalselt aia taha ning nii tõusis Häberli personaalküsimus taas päevakorda. Esialgu otsustas alaliidu president Aivar Pohlak olukorda rahustada ning tõdes, et sisekliima koondises on hea ning meeskond on väga selgelt Häberli taga. Sellise sõnumiga tuli Pohlak avalikkuse ette märtsi lõpus. Seejärel on olukord aga muutunud.