Põlva Serviti sai Balti liiga finaalis ajalugu teinud lätlastelt valusa kaotuse

„Kordagi me kindlalt ette ei saanud ja eks selle taha võit jäigi. Need võimalused, mis meil olid, et juhtima minna, jäidki võimalusteks,“ sõnas Serviti peatreener Kalmer Musting. „Viigiseisud olidki meie jaoks parimad ja eks meie mäng jäigi realiseerimise taha. Tenaxil vedas lõpplahendusega: rikošetist said palli kätte ja viskasid värava.“