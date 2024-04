Walesi klubi muinasjutuline teekond Inglismaa tipu suunas sai järgmise peatüki. „See on meie elu parim teekond“

Mudas tembeldanud Wrexhami käekäik võttis pöörde 2020. aastal, kui klubi ostsid endale Hollywoodi staarid Ryan Reynolds ja Rob McElhenney. Walesi vanima ja maailma vanuselt kolmanda klubi arengusse ja helgemasse tulevikku ohtralt raha süstinud mehed on kolme hooajaga teinud meeskonnast ülemaailmse fenomeni, mida kajastatakse ka dokumentaalsarjas „Welcome to Wrexham“.

Olgugi, et Hollywoodi tähed ei suutnud esimesel katsel meeskonda viiendast liigast üles aidata, siis möödunud aasta kevadel tehti puhas töö, millega kindlustati käimasolevaks hooajaks koht League Two´s. Nüüd astuti veel ka järgmine samm ning pärast laupäeval saadud 6:0 võitu Forest Green Roversi vastu on kindel, et Wrexham mängib tulevasel aastal Inglismaa tugevuselt kolmandal liigaastmel.

Laupäevast võidumängu olid tribüünilt jälgimas nii McElhenney kui Reynolds, kellest viimane oli lõpuvile järel rõõmupisarates. „Kui oleksite mulle mõni aasta tagasi öelnud, et valan Põhja-Wales´is toimuva mängu tõttu pisaraid, oleksite Rob McElhenney. Õnnitlused Wrexhamile ja minu kaasesimehele selles kuritegevuses. See on meie elu parim teekond,“ kirjutas Reynolds sotsiaalmeedias.

Ta jätkas: „Ma tunnen nagu mu hing oleks kehast lahkunud. See on uskumatu hetk linna, klubi ja sadade inimeste jaoks kulisside taga, kes on kõik näinud rasket vaeva.“