Raport: Eesti kultuuri ja spordi elujõulisuse tagamiseks tuleb kaasata rohkem eraraha

Arenguseire Keskuse uuringute juht Uku Varblane sõnas pressiteates, et Eesti on kultuuri- ja spordivaldkonda suunatava eelarveraha osakaalu poolest Euroopas esimeste seas. “Riikliku rahastuse tase ei pruugi edaspidi oluliselt suureneda, sest järeleaitamist vajavad sotsiaalvaldkond ja tervishoid, mis on riigi jaoks prioriteetsed. Seega kultuuri ja spordi elujõulisuse tagamiseks on vaja kaasata senisest rohkem eraraha ehk annetusi,” sõnas Varblane.