Ungari EM-ralli katkestanud eestlane: autost voolasid igasugu vedelikud välja

„Plaan oli teisel kiiruskatsel rehve säästa ja siis kolmandal korralikult suruma minna, sest rajaga tutvumise ajal mulle tundus, et seal annab omajagu aega võita. Paraku ei pannud me recce’l üht hüpet tähele, läksime sinna liiga suure hooga ja maandusime nina peale. Radiaator läks katki, autost voolasid igasugu vedelikud välja ja kahjuks ei kannatanud edasi sõita,“ selgitas Sei Delfile.

„Selleks korraks on kahjuks kõik, aga Kanaaridel oleme jälle stardis,“ lisas noormees, et paraku ei õnnestu autot viimaseks võistluspäevaks üles putitada.

Küll aga andis hooaja esimene ralli lootust, et edaspidi on võimalik juunioride EM-sarjas kõrgete kohtade nimel heidelda küll. „Alati oleks saanud paremini, aga kolmandal katsel oli kiirus juba päris hea ning seda oli ka vaheaegadest näha. Paraku ei suutnud tervikut kokku panna,“ sõnas Sei.

Üldarvestuses lõpetas päeva liidrina soomlane Mikko Heikkilä (Toyota GR Yaris Rally2), kelle edu lätlase Martinš Sesksi (Toyota GR Yaris Rally2) ees on 2,3 sekundit. Kolmas on rumeenlane Simone Tempestini (Škoda Fabia RS Rally2; +6,3) ja neljas tiitlikaitsja Hayden Paddon (Hyundai i20 N Rally2; +12,0).