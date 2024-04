Karistada saanud Priinits: olen patrioot, kes pole dopingut tarvitanud ega kellegi eest ära jooksnud

Lisaks andis Priinits mõista, et EADSE määrus pole kivisse raiutud ning sportlane üritab teha kõik, et karistus ei realiseeruks. „Õnneks annab kogu olukorrale hinnangu sõltumatu organisatsioon, kes selgitab välja kui palju ja millises olukorras eksisin ja ajakirjanike kallutatud üllitised klikkide nimel ei saa määravaks.“

„Kahjuks elame täna maailmas, kus on palju õelaid ja kiuslikke inimesi. Sel põhjusel ütlen omalt poolt, et mitmed „faktid“, mis ajakirjanduses kirjutatakse, on väärad, ei puutu antud olukorras asjasse, on tihtipeale kallutatud ning kontekstist välja võetud,“ lisas ta.