Eestlasi tabasid Ungari ERC rallil probleemid, üldvõidu nimel käib vinge heitlus

Järgmisel kiiruskatsel keeras prantslane aga masina üle katuse. „Tegime vist kaks tiiru üle katuse. Olime ühes kurvis liiga optimistlikud. Eks see kuulub mängu juurde,“ sõnas Franceschi.

Päeva lõpetas liidrina soomlane Mikko Heikkilä (Toyota GR Yaris Rally2), kelle edu lätlase Martinš Sesksi (Toyota GR Yaris Rally2) ees on 2,3 sekundit. Kolmas on rumeenlane Simone Tempestini (Škoda Fabia RS Rally2; +6,3) ja neljas Paddon (+12,0).