17-aastane eestlane püsib Ungaris Junior ERC klassis esikohal, liider keeras masina üle katuse

Vaheri edu teisel kohal asuva rootslase Calle Calbergi (Opel Corsa Rally4) ees on 11,3 sekundit.

Uus liider on soomlane Mikko Heikkilä (Toyota GR Yaris Rally2), kelle edu lätlase Martins Sesksi (Toyota GR Yaris Rally2) ees on 0,4 sekundit. Paddon on neljas (+7,3).