Solskjaer võib tõusta Iirimaa rahvuskoondise peatreeneriks

Iirimaa jalgpalliliit otsib ametist lahkunud Stephen Kenny`le asendajat, kuid on suurtes raskustes. Alaliidu pakkumise on tagasi lükanud juba nii Lee Carsley, Gus Poyet kui Anthony Barry.

Irish Independent kirjutab, et nüüd on just Solskjaer tõusnud kihlveokontorites uueks favoriidiks.