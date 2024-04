Kuulus autotootja kaalub WRC-sarjaga taasliitumist

2008. aastal WRC-st lahkunud Subaru tagasitulekust on räägitud pikki aastaid, kuid konkreetset vastust spekulatsioonile pole tulnud.

Nüüd on aga Subaru uus boss teemat avalikult kommenteerinud. Hiromi Tamou, kes alustas Subaru Tecnica Internationali (STI) direktorina tööd aprilli alguses, andis mõista, et autoralli on neile südamelähedane. Jaapani autotootja STI osakond vastutab muu hulgas Subaru motosporditegevuse eest, kirjutab Rallit.fi.

„See [autoralli] on suur võimalus. See on osa minu tulevikuplaanidest kaubamärgiga STI. See on Subaru ja fännide jaoks üle maailma väga oluline,“ sõnas Tamou Subaru Motorsport Magazine’ile.

Rahvusvahelise autoliidu FIA esimees Mohammed Ben Sulayem avalikustas mullu sügisel, et Subaru tagasituleku üle on peetud arutelusid, millesse on kaasatud ka Toyota esimees Akio Toyoda.

Viimastel aastatel autoralli MM-sarja valitsevale Toyotale kuulub 20% Subarust ning Toyoda on avalikult välja öelnud, et tahaks Subaru meeskonna autoralli MM-sarja tagasi tuua.

Tamou andis ühtlasi mõista, et Subaru võiks olla huvitatud ka elektrilise ralliauto arendamisest.

Ka FIA plaanib võimalikult kiiresti MM-sarja tuua ainult elektriautodele mõeldud klassi.