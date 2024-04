Ten Hag soovib suvel Unitedisse osta uue tippründaja

United on suutnud tänavu Premier League’is lüüa 31 mänguga kokku vaid 45 väravat, mis on esikümnesse kuuluvate tiimide hulgas kõige kesisem tulemus.

Kui peatreenerilt pressikonverentsil küsiti, kui oluline on sel suvel Old Traffordile tuua uus väravalööja, vastas Ten Hag: „Ma arvan, et see aitaks.“