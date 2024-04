17-aastane eestlane alustas Ungaris ERC hooaega katsevõiduga, Östberg sattus ralli asemel haiglavoodisse

Teine Eesti ekipaaž, 19-aastane Karl-Markus Sei ja Tanel Kasesalu (Peugeot Rally4) on kahesekundilise kaotusega viiendal kohal.

Üldarvestuses on liider Tšehhi piloot Erik Cais, kes edestas avapäeva ainsal kiiruskatsel samuti Škoda Fabia RS Rally2 masinaga sõitvat ungarlast Martin Laszlot kõigest 0,1 sekundiga.

„See oli lõbus. Natuke kartsin, et selle katse rada on üsna kitsas, kus võib kergesti eksida. Homme kergeid kiiruskatseid ei tule – hüppamist on palju,“ sõnas Cais.