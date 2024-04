KOGU TÕDE MÄNGUST | Kalev/Cramo näitas, mis juhtub halval päeval. Rannula: olgem ausad, alustasime natuke üleolevalt

Kalev/Cramo läks esimese nelja minutiga 12:8 juhtima, aga ülejäänud mängu kulgu vaadates oli see petlik. Ventspils haaras ohjad, suurendas edu esimese poolaja lõpuks 49:33 peale ja oli 10-15 punktiga ees ka enamiku teisest poolajast. Neljanda perioodi keskel jõudis Kalev/Cramo kaheksa punkti kaugusele, aga see oli ka kõik. Meenutame, et seeria esimeses matšis oli kõik vastupidine, Kalev jäi Tallinnas peale koguni 91:65.