NBA endine pealtpanekute kuningas võitleb oma elu eest

39-aastane ameeriklane tunnistas ajalehele Daily Mail antud intervjuus, et kui ta lähiajal neerudoonorit ei leia, pole tal enam kaua elada jäänud.

Robinson avalikustas kaks aastat tagasi, et on pikka aega võidelnud neerupuudulikkusega. Juba 2006. aastal sai ta teada, et kõrge vererõhk on tema neerudele väga halvasti mõjunud.

Viimasel ajal on ameeriklase tervislik seisund halvenenud. „Ma tean, et mul ei ole palju aega jäänud, kui ma neeru ei leia,“ ütles Robinson. „Ma ei ela enam kaua, seega tahan nautida seda aega, mis mul on jäänud.“

„Mõne inimese keha keeldub dialüüsist (neeruasendusravi, mille abil on võimalik eemaldada neerupuudulikkusega haige vereringest mürgiseid jääkaineid ja üleliigset vedelikku - toim.). Jumal tänatud, et minu oma võtab selle vastu ja ma saan elada... Kui ma ei saaks dialüüsi, ei elaks ma kauem kui nädal või paar. Asi on nii tõsine, et ma ei saa ühtegi päeva vahele jätta,“ tunnistab endine korvpallur.

Robinsoni sõnul kaasneb selle raviprotseduuriga vahel valulik oksendamine, mistõttu on ta korduvalt ka haiglaravile sattunud.

175 cm pikkune Robinson mängis NBA-s 11 hooaega ning võitis vaatamata lühikesele kasvule profiliiga pealtpanekuvõistluse lausa kolmel korral (2006, 2009, 2010).