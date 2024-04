Kolm laskesuusatajat praagiti Norra koondisest välja

„Endre on stabiilselt esinenud ja tegi MK-sarjas läbimurde nii võidu kui veel paari poodiumikohaga,“ kommenteeris peatreener Per Arne Botnan Strömsheimi lisandumist.

„Tase on paljudel sportlastel nii kõrge, et konkurents koondisekohtade pärast pole ilmselt kunagi nii karm olnud. Kui meil on ka väga hea B-koondis, mis tähendab, et põhitiimist väljalangemine ei peaks olema nii suur tagasilöök,“ lisas Botnan.