Duško Ivanović tähtsa Euroliiga matši eel: lähme võitma, sest kaheksas koht annaks meile suure eelise

Euroliiga põhihooaja seitsmes kuni kümnes meeskond selgitavad kohamängudele jõudvad satsid play-in turniiril. Esimene play-offi mineja on play-in turniiri seitsmenda ja kaheksanda klubi mõõduvõtu võitja. Tolle matši kaotaja aga saab veel teisegi võimaluse, sest nad kohtuvad üheksanda ja kümnenda klubi omavahelise mängu võitjaga. Nii annab kaheksandana lõpetamine võistkonnale olulise puhvri – põhihooaja viimase vooru eel on Baskonia kaheksas ja Bologna üheksas, kuid reedel kohtuvad meeskonnad omavahel ja võidu korral läheb Itaalia meeskond Hispaania omast mööda.

Ehkki Bologna võttis Euroliigas viimase võidu veebruaris, siis Hispaania satsi peatreener Duško Ivanović määris vastastele mett mokale. „Virtus on väga hästi mängiv meeskond. Nende mängijad on pikalt koos mänginud ning nad suudavad oma oma süsteemis väga hästi skoorida,“ lausus ta. „Kuigi nad on meeskondlikud, siis teiste mängijate seast paistavad silma [Tornike] Šengelia ja [Marco] Belinelli, kellest esimene suudab korvi all leida hästi kaaslasi ja teine on liiga üks parem snaiper.“