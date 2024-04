Ott Tänak: vajame üht probleemideta rallit

Kolme etapi järel juhib MM-sarja Hyundai piloot Thierry Neuville 67 punktiga, Ott Tänak on 33 silmaga neljas. Eelmisel aastal põrutas Neuville Horvaatias esikohal olles teelt välja, Ford Puma Rally1 autos istunud eestlane sai Elfyn Evansi järel teise koha.

„Horvaatia on lõbus asfaldiralli,“ tõdes etapi eel Ott Tänak. „Pidamine on kehv ja teepind üsna määrdunud, samal ajal on teedel palju hüppeid, nukke ja pimekurve. Asfaldirallisid on kalendris üsna vähe ja sel pinnasel on vaid paar võistlust, mistõttu ainuüksi see teeb etapi eriliseks.“

Aastase pausi järel Hyundaisse naasnud eestlase sõnul on ta asfaldil saanud i20-ga sõbraks. „Sõitsime Monte Carlos asfaldil ja ma ütleks, et seal polnud tunne halb ning ralli lõpus olime juba soovitule päris lähedal. Kasutame seda kogemust ja tahame leida autol õige tasakaalu, millega saaksime maksimaalselt hea pidamise – kui seda suudame, siis on meil Horvaatia ralli jaoks vajalik pakett koos. Loodetavasti leiame alates stardist hea enesetunde. Vajame üht probleemideta rallit ja me võitleme alati võidu eest.“

Hyundai peab Horvaatias meeles Craig Breeni

Kui Tänak pidas pressiteates Horvaatia teid lõbusateks, siis Neuville nõudlikeks. Belglane lõpetas Horvaatia etapil nii 2021. kui ka 2022. aastal kolmandana.

„See on üks nõudlikumaid asfaltrallisid, kus olen kunagi võistelnud. Horvaatias on palju pimekurve, nukke ja hüppeid, mis on asfaldiralli kohta väga ebatavaline. Mulle see väljakutse ja ainulaadne proovikivi meeldib, sest etapil on kombineeritud raske profiil ja kiirus, laiad teed ja kitsad teed,“ selgitas 35-aastane sõitja.

„Vihma korral muutuvad teed aga üsna sarnasteks Belgia omadega. Kuna ilm on ettearvamatu, siis peab autol olema ideaalne seadistus nii märgadele kui ka kuivadele oludele. Vale seadistuse korral kaob ka enesekindlus. Meie eesmärk on Horvaatia jõuda poodiumile, mis on hooaja kokkuvõttes esikoha hoidmise vaates väga oluline,“ ütles Neuville.