Dopinguga vahele jäänud Soome suusataja pole 100 000 euro suurusest trahvist tasunud sentigi

„Kahjuks me pole Luusualt makset saanud,“ ütles telefonitsi Soome rahvusringhäälingule Ski Classicsi tegevjuht David Nilsson, kelle sõnul menetlevad juhtumit advokaadid. Sari on saatnud sportlasele mitu meeldetuletust, aga Luusua on neid seni eiranud. „Ma ei mäleta täpset [kontaktide] arvu, kuid neid on päris mitu. Me siiski teame, et ta on meeldetuletused kätte saanud.“