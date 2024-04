Kas hübriidajamid jäävad autoralli MM-sarja? FIA: oleme kindlad, et leiame koos tiimidega lahenduse

Autoralli MM-sari on väikeses kodusõjas. Veebruaris panid WRC-sarja esindajad ja rahvusvaheline autoliit kokku tulevikuvisiooni, mille põhjal kaob järgmisest aastast Rally1 autodelt hübriidajam ja nende jõudlus väheneks. Kuid eelmisel nädalal kirjutasid sarjas osalevad meeskonnad Toyota, Hyundai ja M-Sport katuseorganisatsioonile kirja, milles nad avaldasid soovi, et praegused Rally1 tehnilised eeskirjad jääksid kehtima 2026. aasta lõpuni.

Meeskondade nägemuses on nad aastaid töötanud teadmises, et hübriidajam on masinatel küljes ka kahel järgmisel hooajal ja nii lühikese etteteatamisega pole võimalik uusi autosid kavandada, testida ega valideerida. Nüüd pidasid WRC-sarja esindajad maha järjekordse koosoleku, kus peamine teema oli tehasemeeskondade mure.

„WRC-sarja komisjon arutas mitmeid võtmeteemasid seoses ala tuleviku ja ja töörühma pakutud suunaga, mille maailma motospordinõukogu kiitis 28. veebruaril heaks. Seni on astutud positiivseid samme ning käib hoogne töö spordi- ja reklaamiaspektide kallal. Järgmistel nädalatel toimuvad järgmised kohtumised ning alates 2027. aastast edasi mineku osas on kokkulepe olemas,“ vastas FIA esindaja portaali Motorsport päringule.

Kuid samas saab välja lugeda seda, et järgmise kahe hooaja osas kokkulepet pole ja käivad läbirääkimised. „Lähimate 2025. ja 2026. aasta tehniliste reeglite osas peame erinevate osapooltega konkreetseid arutelusid, mille keskmes on tehasemeeskondade tõstatatud mure. Meie siht on juhtiva rallisarja kaitsmine ja tugevdamine, mistõttu oleme kindlad, et leiame üheskoos tõstatatud probleemidele lahendused,“ lisas ta.