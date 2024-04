M-Sport saadab Horvaatias masinad starti uute osadega

M-Spordi meeskonna hooaeg on pakkunud kahetisi emotsioone. Positiivse poole pealt on Adrien Fourmaux toonud kolmel etapil Ford Puma üsna heal kohal finišisse, mistõttu hoiab prantslane hooaja kokkuvõttes 46 punktiga kolmandat kohta. Märgatavalt nukram on tema tiimikaaslase Grégoire Munsteri aasta algus, sest tal on kolme võistlusega koos kolm silma.

Briti meeskond on pikalt nokitsenud aerodünaamika parandamise kallal. Kui esialgu lootsid nad uued jupid masinale külge keerata hooaja esimeseks etapiks, siis reaalsuses saadi töödega valmis alles nüüd. Eelmisel nädalal tegid nende sõitjad viimased testid, mille järel otsustati uus tagatiib Horvaatia rallile kaasa võtta.

„Meie plaan on tutvustada uut lahendust Horvaatias. Ausalt öeldes läks kõik hästi ja see oli kuupäev, mida sihtisime. See [tagatiib] ei muuda meid järsku ühel kilomeetril kümme sekundit kiiremaks. Sa saad muuta vaid pisiasju ja nii tegeleme praegu peenhäälestusega,“ ütles M-Spordi tiimipealik Richard Millener portaalile Motorsport.

„See aitab meid suurel kiirusel ja koos paari muu seadistusmuudatusega võiks see auto muuta paremaks. Areng on pidev, kuid muutsime oma masina tagatiiba teistest tiimidest veidi hiljem. Proovime püsida konkurentidel nii lähedal kui võimalik,“ lisas ta.

Millener on arusaadavalt hooaja algusega rahul. Tiim teadis hooaja alguses, et noorte sõitjatega nad kõrgeid kohti ei püüa, mistõttu Fourmaux on mitmes mõttes ootusi ületanud.

„Oleme näinud seda, mida ütlesime eelmisel aastal – see on täiesti okei auto,“ rääkis Millener. „Tänavu on meil veidi teistsugune lähenemine, sest meie ootused pole kuigi suured. Adrien on nii vaimselt kui ka füüsiliselt heas kohas ning meie eesmärk on koguda rallidelt võimalikult palju punkte. Võtmeküsimus on järjepidevus ja see on meil olemas. Seni on masin olnud väga vastupidav ja loodetavasti jätkub see Horvaatias. Seni oleme väga rahul.“