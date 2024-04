Liverpool sai Euroopa liiga veerandfinaalis ketuka

Kindlasti näevad fännid Euroopa liiga poolfinaalis üht Itaalia klubi, sest ühes veerandfinaalis võtavad mõõtu AC Milan ja AS Roma. San Sirol toimunud matši ainus tabamus tuli standardolukorrast, kui 17. minutil virutas Gianluca Mancini peaga võrku Paolo Dybala antud nurgalöögi. AS Roma on saanud kevadel kaitse toimima, sest tegu oli meeskonnal juba neljanda järjestikuse nullimänguga.