Fernando Alonso sõlmis Aston Martiniga uue lepingu

„Oleme viimastel kuudel olnud pidevas suhtluses ja Fernando on oma sõnale truuks jäänud: kui ta otsustas, et tahab võidusõitu jätkata, siis räägib ta kõigepealt meiega. Ta on näidanud, et usub meisse ja meie usume temasse,“ sõnas Aston Martini tiimipealik Mike Krack.