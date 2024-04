Eesti saaljalgpallikoondis kaotas viimase minuti väravast Andorrale

Kytölä lisas, et kuigi alagrupist enam edasipääsu teenida pole võimalik, on oluline saada viimasest kohtumisest kirja võidutulemus. „Olime mõlemas kohtumises võidule lähedal ning tunnen, et väärisime paremat. Mul on väga kahju, et me ei suutnud edasipääsu põhiturniirile teenida, aga pingutame viimases kohtumises laual olevate võidupunktide nimel ikka lõpuni,“ ütles ta.