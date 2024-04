Sten Priinitsa juhtum vol. 2. Maailma üks tugevamaid vehklejaid võib Pariisi olümpialt kõrvale jääda

Karistusest ja ühtlasi Pariisi olümpiamängudelt eemale jäämisest ei paista Kunil aga pääsu olevat. „Keegi ei arva, et Kun on dopingut tarvitanud, aga reegel on reegel. Kolm andmata jäänud dopinguproovi toovad kaasa uurimise. Ma ei näe põhjust lootusi üles kruvida: võimalus, et Kun Pariisis võistleb, on väike. Arvan, et karistus tuleb,“ rääkis Ungari antidopingu juht Agnes Tiszeker kohalikule väljaandele Nemzeti Sport.