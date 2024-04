Nurgakivi paigas: Viimsi pikendas Eesti-Läti liigas esile tõusnud Stefan Vaaksiga lepingut

2023. aasta suvel Hispaaniast Madridi Estudiantesi noortesüsteemist kodumaale naasnud Vaaks viskas Viimsi ridades Paf Eesti-Läti Korvpalliliigas keskmiselt 27 minuti jooksul 15,6 punkti, võttis 2,5 lauapalli ja andis 1,8 korvisöötu. Seejuures oli Vaaks noorim pallur, kes on Eesti-Läti liigas ühe hooaja jooksul 400 punktini jõudnud.

„Mul on hea meel, et saan ka järgmine aasta jätkata Viimsi ridades. Nagu olen ka varem maininud, on Viimsis väga head treeningtingimused ning olen veendunud, et see on ideaalne koht arenemiseks. Usaldan sada protsenti peatreener Valdo Lipsu ning Viimsi organisastiooni ja olen kindel, et järgmine aasta oleme Eesti-Läti liigas play-off’i konkurentsis ja püüame kõrget kohta ka kohalikus Eesti liigas,“ rääkis Vaaks Viimsi pressiteate vahendusel.

Viimsi meeskonna peatreener Valdo Lips: „Stefan on käesoleval hooajal näidanud ennast ambitsioonika ja võidujanulise mängijana, kes on valmis oma isiklike ja võistkonna eesmärkide täitmiseks töötama ja pingutama. Seetõttu on mul treenerina hea meel, et Stefan jätkab meiega ka järgmisel hooajal. Kuna meie eesmärgiks on järgmisel hooajal teha ka meeskondliku tulemuse osas samm edasi, võideldes Eesti-Läti liigas kohamängudele jõudmise eest, siis juba eelpool nimetatud omaduste poolest sobib Stefan ideaalelt meie jätkuvalt noorde, aga ambitsioonikasse koosseisu.“