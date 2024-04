Tennisetäht Anett Kontaveidi elust ilmub raamat

Raamati portreteerib Eesti ühe edukama tennisemängija teekonda tippu, isiklikke võitlusi ja lugusid, mis pole seni avalikkuse ette jõudnud.

Kontaveit ütles pressiteate vahendusel, et tal sündis otsus oma lugu jagada, et teisi noori tegijaid inspireerida ja rääkida ka selle töö varjupoolest, mis muidu inimesteni ei jõua. „Eia abiga saab see kirja ausalt ja paeluvalt,“ rääkis Kontaveit, kes lõpetas mullu profikarjääri, jõudes selle aja jooksul naiste maailma edetabelis teisele kohale ja pälvides kaheksal korral Eesti parima naistennisisti tiitli.

Kirjanik Eia Uus nentis, et protsess on siiani olnud ülimalt huvitav. „Lugu koorub meie kohtumiste käigus aina sügavamate kihtideni ja ausalt öeldes näen juba unes ka Anetti mänge,“ rääkis Uus. „Minu roll selle raamatu juures on kõik Anetti põnevad lood tema mälupangast välja meelitada ja köitvalt kokku kombineerida. Tahaksin, et lugeja saaks kuulda hästi ehedat Anetti enda häält – tema mõtted ja kogemused tema enda sõnades.“

Raamatu annab 2024. aasta novembris välja kirjastus Pilgrim. „Anett Kontaveidi lugu noore naisena tennisemaailma tippu jõudmisest on tõeliselt inspireeriv ja erakordne,“ lausus kirjastuse juht Tiina Ristimets. „Mis on tippu jõudmise hind, suurimad eeldused, inimlikud väljakutsed ning milliseid nõuandeid on tal tagasivaatavalt jagada? Usun, et Anetti raamat võiks olla mõtteaineks kõikidele lugejatele, kes ise sporti teevad, jälgivad ja armastavad.“