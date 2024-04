VIDEO | Ott Tänak rängast avariist: see on päev, mida ei taha meenutada

„Kiirus oli suur, võtsime mõned puud maha. Ikka päris valus oli, raske oli hingata. Keha sai kannatada, aga suutsime järgmiseks ralliks taastuda. Aga šassiga oli ilmselt kõik. Ma ei tea, kas see toodi ellu tagasi,“ sõnas Tänak.

Arstid soovitasid Tänakul kolme nädala pärast peetud Rootsi rallil mitte osaleda, aga lõpuks oli ta siiski stardis ja tuli teiseks. „Nagunii oli see teistsugune Rootsi ralli kui tavaliselt, lund polnud ja peaaegu igal pool oli kruus. Tundsin ennast tegelikult päris hästi, et sain halva õnnetuse enda peast välja. Minu jaoks oli vajalik, et sain autosse tagasi ja rütmi kätte,“ lausus ta.