Prometei haaras Eesti-Läti liiga poolfinaalis räsitud VEF-i vastu ohjad

Prometei oli kahe võiduni peetavas poolfinaalseerias niigi favoriit, aga VEF-i vigastuste tõttu on Riia klubil veelgi raskem. Traumade tõttu on puudu tagamehed Jaizec Lottie ja Dairis Bertans ning alles on jäänud vaid viis tõsist pallurit, kellest üks on 18-aastane Roberts Blums.