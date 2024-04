Klavan: leppisime juhatuses esimese asjana kokku, et ei survesta Vassiljevit mingitele seisukohtadele

„Esimene asi, mille me juhatuse koosolekul kokku leppisime, oli, et me kuulame Vassiljevi ära ja me ei tekita seda olukorda, mis praegu ühiskonnas on, et me survestame teda mingitele seisukohtadele. Seda kindlasti ei olnud. Ta rääkis omapoolse arvamuse meie jaoks lahti ja selle järeldusel me tegime otsuse,“ ütles aastatel 2003-24 Eesti koondist 130 mängus esindanud ja enne Vassiljevit pikki aastaid kaptenipaela kandnud Klavan.

Klavan lisas, et lõplik seisukoht kaptenipaelast loobumisest tuli Vassiljevi enda poolt, kes nõustus sellest avalikkust teavitama läbi jalgpalliliidu pressiteate. Küll võib ta koondises mängimist jätkata. „Olles isiklikult temaga vestelnud ja ka läbi juhatuse koosoleku, kus ta on kaks korda toonitanud, et ta on valmis Eesti Vabariigi eest võitlema, siis ta kvalifitseerub minu jaoks eestlaseks ja kui ta on eestlane, siis ta kvalifitseerub ka koondise mängijaks. Teistpidi ei saa me mingeid piire ette panna jalgpalliliidu juhatusena, et kes on need eestlased, kes võivad mängida Eesti koondises. Siis me liiguks selle mõttemaailmaga juba selle riigi poole, kellest me arvame, et nad niimoodi seda ei tee,“ rääkis Klavan.