1998. aasta Sporditähes küsiti ajakirja peatoimetaja Indrek Schwede juhitud ümarlauas „Kas Eesti spordiajakirjandus on kriitiline?“. Delfi Spordi taskuhäälingusaates „Mis tunne on?“ taaselustasid toonase formaadi Delfi ja Eesti Päevalehe sporditoimetuse juht Gunnar Leheste, staažikas spordiajakirjanik Jaan Martinson, ERR-i spordiportaali juht Maarja Värv ja Eesti jalgpalli liidu arendusdirektor Mihkel Uiboleht, kes on ühtlasi Tartu ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni eriala magistrant.

Gunnar Leheste: Kui püüaksime sõnastada Eesti spordiajakirjanduse tuumikprobleemi, siis kas see võiks olla mitte „Kas me oleme kriitilised?“, vaid „Kas me oleme objektiivsed?“?