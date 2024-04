Võrkpalli noortekoondis läheb Kosovosse EM-finaalturniiri piletit jahtima

Eelmisel suvel pääses sama koondis U17 EM-finaalturniirile ja vähemaga ei taha peatreener Tauno Lipp ka seekord piirduda. “Kui eelmisel aastal samal ajal ütlesin, et peame edasipääsuks kõvasti üllatama, siis nüüd ütlen, et läheme ikkagi EMi piletit võtma,” sõnas Lipp eesmärgi kohta.

“Ettevalmistuse osas tegime nii palju kui saime. Poistel on olnud klubides väga suur koormus – esiliiga mängud, noorteklasside mängud. Pidime individuaalselt vaatama, kes vajab rohkem puhkust ja võtsime seda arvesse. Eesmärk on EMi pilet ära tuua ja poisse mitte ära lõhkuda. Vastaste osas, siis Tšehhi on tugev, eelmise EMi esikümne meeskond, nad mängivad väljakujunenud koosseisuga. Kosovo on grupis selgelt kõige nõrgem ning Taani selline, et kui lasta neil mängida, siis nad mängivad korralikult. Taani on tehniliselt heal tasemel, aga võimu väga palju pole,” kommenteeris Lipp alagrupivastaseid.