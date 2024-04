Mängijate nimekirja põhjal on inglastele raske midagi ette heita. Nende koosseisust leiab suure hulga superstaare. Kõige julgemad ütleksid, et Inglismaa koondises on praegu maailma kolm kõige paremat jalgpallurit. Punavalgete prillidega vaadates võibki see nii tunduda.