Norra laskesuusataja keeldus koondisega liitumisest

Norras on tugevasse laskesuusatamise rahvuskoondisse kuulumine iga sportlase jaoks suur au ja võimalus, kuid Skogan tegi pärast edukat hooaega otsuse sellest loobuda. Ta eelistab jätkata treeninguid erameeskonnaga Team Fosen Yard, mis on ta tippu aidanud.

„See ei olnud kindlasti kerge valik. Istusin eile ja mõtlesin selle üle pikalt. Ja see pole sugugi nii, et ma rahvuskoondisesse kuulumisse ei usuks. Aga samas on mul viimasel hooajal olnud Fosen Yardis uskumatult hea periood. Süsteem on toiminud uskumatult hästi ja ma olen edusamme teinud,“ selgitas norralanna NTB-le, miks ta koondisega liitumisest loobus.