INTERVJUU | Team Estonia ainus e-sportlane ei välista ametlikku F1 sarja jõudmist

Pressikonverentsil eristas Parekut see, et kui ülejäänud tiimiliikmed on keskendunud ringrajasõidule või rallispordile, siis virtuaalvõidusõitja on osav mõlemas. Nentides, et e-autospordini jõuavad inimesed, kellel päris maailmas võistlemiseks raha ei jätku, avaldas Parek, et tema hooaja üks suurimaid eesmärke on edukalt võistelda Spa 24-tunnise ringrajasõidu ning rahvusvaheliste GT-sarjade korraldaja SRO ametlikus e-spordi võistlussarjas, kuid kuna e-spordi kalender on ettearvamatu ja tihe, pole terve aasta plaan veel paigas.