Müügile tulid Eesti korvpallikoondise ja Põhja-Makedoonia mängu piletid

Piletid Eesti ja Põhja-Makedoonia vahelisele EM-valikmängule on saadaval Piletitasku veebipoes.

Eesti koondis on Jukka Toijala juhendamisel kohtunud Põhja-Makedooniaga neljal korral. Kolmel korral on võidukalt väljunud Eesti ning korra makedoonlased. Viimase aasta jooksul on kohtutud kahel korral - möödunud suvel olid eestlaste võidunumbrid 83:59 ning tänavu veebruaris 74:69.