Rahvusvaheline kergejõustikuliit astus ajaloolise sammu ja hakkab olümpiavõitjaid premeerima auhinnarahaga

Lisaks teatati, et 2028. aasta Los Angelese olümpial premeeritakse auhinnarahaga ka hõbe- ja pronksmedalise.

„Olümpiavõitjate auhinnarahaga premeerimine on maailma kergejõustiku ja spordiala kui terviku jaoks pöördeline hetk, mis näitab meie pühendumust ja tunnustab sportlaste õnnestumisi,“ sõnas rahvusvahelise kergejõustikuliidu president Sebastian Coe. „Meie jaoks on oluline, et osa meie sportlaste toodetud tulust suunatakse tagasi neile, kes teevad olümpiamängudest vaatemängu.“