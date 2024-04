Põlva Serviti tagas koha meistriliiga finaalis

„Saime kaitse enamjaolt tööle, väravavahid olid tublid ning saime kiireid ja poolkiireid. Ainus, mille üle täna nuriseda saaks, on mõningad realiseerimised. Samuti olid osad mehed eelmine nädal haiged ja eks see mõjutas ka meie tänast kokkumängu natukene,“ kommenteeris Mathias Rebane. „Arvan, et saime positiivse noodi täna kätte ja edasised mõtted on suunatud nädalavahetusele,“ lisas ta, viidates Balti liiga finaalturniirile, mis toimub kodusaalis Põlvas.