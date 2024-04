Kadrina Karud murdsid ennast esiliiga finaali, teises paaris on seis viigis

Teises paaris on seis tasa 1:1. Kui esiliiga valitsev meister Eesti Maaülikool/Evocon võitis koduse avakohtumise 92:89, siis teisipäeval Vinni Spordihoones toimunud kohtumist valitses Reinar Halliku KK/Vinni vald. Võõrustajad hoidsid alates avaveerandist umbes 20-punktilist edu, EMÜ tegi küll 195 pealtvaataja silme all vägeva lõpuspurdi, kuid Halliku KK võttis siiski numbriliselt napi, aga vormiliselt väga kindla 78:72 võidu.