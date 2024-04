Sulgpalli EM: Eesti paarismängijad EM-il võitu ei saanud

Naiste paarismängus olid Eesti meistrid Catlyn Kruus ja Ramona Üprus vastamisi maailma edetabeli 46 paariga Julie Macphersoni ja Ciara Torrancega (Šotimaa). Ainult eurooplaste kohti maailma edetabelis vaadates on Aasia mängijatest domineeritud edetabelis Macpherson ja Torrance kuues Euroopa paar. Kruus ja Üprus suutsid tugevate vastaste vastu tempot paremini hoida esimeses geimis, kuid mõlema geimi alguses said šotlased edu sisse, mida käest ei antud. Kruus ja Üprus pidid vastu võtma 17:21, 14:21 kaotuse.