Eesti naiste jalgpallikoondis alustas EM-valiksarja valusa kaotusega

Koondise peatreener Anastassia Morkovkina sõnul näitas tänane kohtumine hästi, et kui ise ei realiseeri, lüüakse sulle. „Alguses toimis kõik suurepäraselt – saime rünnata ja meil tekkisid võimalused, aga need jäid realiseerimata. Teadsime, et Albaania on üleminekutes ohtlik ja suutsime alguses nende teed kinni panna, aga hakkasime 30 minuti juures kustuma, misjärel Albaania võttis initsiatiivi ja karistas meid kohe ära,“ rääkis Morkovkina.