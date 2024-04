DELFI VIDEO | 39-aastaselt Eesti meistriks tulnud Keith Pupart: kõik kohad on terved ja tahaks ikka jätkata

Pupart võitis Selveri ridades Eesti meistritiitli viimati 2009. aastal. 15 aastat hiljem on ta taas Eesti meister nüüdse Selver/TalTechi särgis. „Iga tiitel maitseb magusalt. Ma olen väga rahul,“ rõõmustas Pupart.

Tallinna klubi võitis Võru Barruse finaalis mängudega 4:0. Teisipäevane mäng Võrus kallutati enda kasuks 3:1. See oli ühtlasi ainus mäng, kus tallinlased geimi vastastele loovutasid. „Ma arvan, et olime terve hooaja peale kõige stabiilsem võistkond,“ sõnas Pupart, kes tuli klubiga veel Cronimet Balti liiga meistriks ja sai karikavõistlustel hõbeda kaela. „Seda näitab ka põhiturniiri skoor. Me väärisime seda.“