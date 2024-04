DELFI UKRAINAS | Levadias mänginud Ukraina jalgpallur: Vassiljev peab ise otsustama, kas ta on kurja või hea poolel

Konstantin Vassiljeva avaldas Õhtulehe jalgpallipodcastis arvamust, et rahu võib saabuda nii Ukraina kui Venemaa võiduga. Baenko sõnas, et austab väga kõrgelt Konstantin Vassiljevi teeneid, kuid toonitas, et praegusel hetkel tuleb konkreetselt öelda, kummal poolel ta on.

„Pärast Konstantini avaldust on minu kui ukrainlase jaoks, kes ei kavatse oma kodumaalt lahkuda, tema seisukoht täiesti arusaamatu. Meile, ukrainlastele ja kõigile euroopalike demokraatlike vaadetega inimestele sai kõik selgeks 2022. aasta 24. veebruaril. Pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse on kõik teised värvid peale musta ja valge kustutatud. Ma ei saa aru, miks Konstantin ei saa öelda, et valge on valge ja must on must. Halli värvi, nagu tema toonitas, pole olemas. Venemaa ründas Ukrainat. See on agressioon ja sõda. Tegu on mõrvaga. Sellest tuleb söömise ajal rääkida. Me kogeme seda kõike väga raskel teel,“ nentis Baenko, märkides, et sarnaselt mitmemiljonilise elanikonnaga Ukrainaga on ka eestlased sunnitud iga päev elama rakettide ähvardusel.