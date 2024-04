Antidopingu juht Vallimäe: Priinits pääses juba 2019. aastal napilt, kaks rikkumist oli tal all, kolmandat ei võtnud me arvesse

Sten Priinitsa nii-öelda dopingujuhtum (keelatud aineid ta ei tarvitanud), kus Eesti meeste esivehkleja polnud aasta jooksul kolmel korral dopingukontrollidele kättesaadav (ametliku määratluse järgi asukohateabe esitamise kohustuse rikkumine ehk testimiselt puudumine) ja sai selle eest 18-kuulise võistluskeelu, on ühest küljest tekitanud laia kõlapinda, kuid teisalt ka küsimusi. Priinits võtab omaks vaid ühe eksimuse ja leiab, et tegu on nõiajahi ja näidispoomisega.