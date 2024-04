DELFI FOTOD | Selver/TalTech sai Võru karukoopas taas Barrusest jagu ja krooniti teist aastat järjest Eesti meistriks

Tasavägiselt kulgenud teises geimis hoidis pidevalt paaripunktilist edu Võru. Geimi keskel serviti TalTechi poolelt korra auti, aga võistkond ei nõustunud kohtuniku otsusega ning neile määrati vaidlemise eest punane kaart, mis tähendas vastasele üht lisapunkti. Väikse edu kätte saanud Barrus jätkas rünnakul edukalt, sai bloki toimima ning rühkis vastastel eest ära. Lõpuks geim Võrule 25:17. See oli neile kogu finaalseeria peale esimeseks geimivõiduks.