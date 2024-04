Eesti saalijalgpallikoondis sai Küprosel valusa kaotuse. „Proovisime avaldada vastasele kõrget survet“

Küpros alustas teist poolaega ründavamalt ning Eesti puurilukk Mark Boskin pidi tegema mitmeid otsustavaid tõrjeid, et enda seljatagune puhtana hoida. Viigivärav sündis aga kohtumise 35. minutil, kui küljesisselöögi järel mängiti oskusliku söödukombinatsiooni tulemusel löögile Andreas Savva. Teisel poolajal oli mängupilt ja pealelöökide arv meeskondade vahel võrdne, kuid Küpros otsustas mängutulemuse kohtumise viimasel minutil. 30 sekundit enne mängu lõppu kasutas Taha El Kebbe eestlaste eksimuse ära ning saatis palli väravavõrku, kindlustades sellega endale 2:1 võidu eestlaste üle.

Koondise peatreener Mikko Kytölä sõnul valmistab mängutulemus küll pettumust, kuid Eesti tekitatud olukordadega võib rahul olla. „Mängisime kolme erineva koosseisuga, olime energilised ning proovisime igal võimalikul juhul avaldada vastasele kõrget survet, samal ajal neid mitte enda värava alla lastes. Järgisime enda strateegiat ning saime hästi hakkama – hoidsime kaitses asjad korras ja olime Küprose väljaku poolel ohtlikud, lüües seejuures ka värava, mis on väga positiivne. Küll aga ei suutnud me eduseisu hoida ja vastane karistas meid kiire rünnakuga ära,“ rääkis ta.

Kytölä lisas, et homme on koondisel uus võimalus ning kaotuse järel pead norgu lasta ei tasu. „Peame rahulikult mängu analüüsima, kiiresti taastuma ja säilitama positiivset meelt. Tänases mängus oli nii mitmeidki häid asju, mida Andorra vastu kaasa võtta. Vaatame veel tänase Andorra ja Põhja-Iirimaa omavahelise kohtumise ära, et saada veel paremat ülevaadet vastaste hetkeseisu kohta ning sellest lähtuvalt enda ründe- ja kaitsemomendid paika panna,“ ütles peatreener.